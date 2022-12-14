Tariflerde yumurta yerine geçen inanılmaz 5 alternatif

Kek-börek işine giriştiniz ancak bir baktınız ki yumurtanız kalmamış... İşte yumurtanın yerini dolduracak alternatif besinler!

Kolları sıvadınız, mutfağa girdiniz. Misafirleriniz için hamurişi hazırlayacakken yumurtanızın kalmadığını fark ettiniz... Üzülmeyin!

Yumurta evlerin vazgeçilmezi olsa da, bazen almayı unutabilir bazen de yemeyi tercih etmeyenler nedeniyle kullanamayacak olabilirsiniz.

Tarifinizi tutturabilmek için yumurtanın boşluğunu dolduracak başka bir gıdaya ihtiyacınız var.

Peki yumurtanın yerini ne tutar? Yumurta yerine bağlayıcı ne kullanılır? İşte yumurtayı aratmayacak seçenekler...

Fındık yağı

Fındık yağları; kaju, fındık ya da fıstık gibi kuru yemişlerin yağları, birçok tarifte yumurta yerine kullanılabiliyor. 3 yemek kaşığı fındık yağı, bir yumurtaya denk gelecek şekilde kullanılabilir.

Meyve püreleri

Elma, muz ve avokado, tıpkı yumurta gibi bağlayıcı özelliğe sahip meyveler, yumurtanın boşluğunu doldurmanıza yardımcı olacaktır.

Tohumlar

Keten tohumu, chia veya karnıyarık tohumu gibi tohumlar hem lif hem de omega 3 içeriğinden zengindir. Suyla karıştırıldığında yumurta kıvamında jelleşme gösterirler. 3 yemek kaşığı su ve 1 yemek kaşığı öğütülmüş tohum 1 adet yumurtaya karşılık gelir.

Bakliyat suyu

Bakliyatların haşlama suları da yumurta yerine kullanılabilir. Bakliyatların haşlama suyuna aquafaba adı verilir. 1 adet yumurtanın karşılığı 3 yemek kaşığı aquafaba'ya denk geliyor.

Sirke-karbonat

Bir yemek kaşığı kabartma tozunu yine bir yemek kaşığı sirkeyle karıştırırsanız, birçok tarif için bir yumurtaya denk karışım elde etmiş oluyorsunuz.

BONUS: Yumurta sarısı yerine yoğurt

Evde yumurta kalmadıysa veya vegansanız, bunun yerine biraz yoğurdu bir yemek kaşığı yağla karıştırıp sürün. Böylece tarifinizin üzerinde güzel bir renk oluştuğunu göreceksiniz.