Tarih belli oldu! 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, seyircili mi?

Tarih belli oldu! 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, seyircili mi?

Edirne Belediyesi, 2022 yılında yıl 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ne zaman yapıacağını açıkladı. Peki 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, seyircili mi?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, güreş sporuyla ilgilenenler ve o tarihi havayı solumak isteyenler tarafından heyecanla takip ediliyor

Türk milletinin en köklü spor geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önümüzdeki sene ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Edirne Belediyesi, önümüzdeki yıl 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hangi tarihler arasında düzenleneceğini açıkladı.

Peki 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, seyircili mi? İşte detaylar...

661. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SEYİRCİLİ Mİ?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar'ın gelecek yılki tarihinin belirlendiğini belirtti.

Tarihin belirlenmesinde Türkiye Güreş Federasyonu ile de görüşüldüğünün altını çizen Gürkan, "661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl organizasyonun festival boyutunun yapılmadığını, sadece güreş müsabakalarının gerçekleştiğini anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde 1 yıl yağlı güreşlerden ve Kırkpınar'dan uzak kaldık. Bu sene ise kısıtlı sayıda seyirci ve salgın tedbirlerine uyarak sadece güreşlerimizi yapabildik. Festival boyutu Kırkpınar'la bir bütün. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle festivalimizi yapamadık. Umarım önümüzdeki yıl festival bölümüyle de coşkulu bir Kırkpınar haftası yaşarız."