Tarihe geçti! Arda Güler kimdir? Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in hayatı ve kariyeri

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında, Zajc'ın golünde asist yapan Arda Güler, Süper Lig'de 2010-11'den bu yana asist yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Peki Arda Güler kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, oynadığı futbolla adından söz ettirmeye devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki ile oynanan zorlu karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Antalyaspor maçında da göz doldurdu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı zorlu karşılaşmada, Kim Min Jae'nin yerine giren ve Miha Zajc'ın golünde asisti yapan genç yıldız, Süper Lig'de 2010-11'den bu yana asist yapan en genç futbolcu oldu.

Peki Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler kimdir? Arda Güler nereli kaç yaşında? İşte Arda Güler'in hayatı ve kariyeri...

ARDA GÜLER KİMDİR?

Fenerbahçe'nin, 2021 yılının Ocak ayında profesyonel sözleşme imzaladığı Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.

2014 yılında Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar Başkent ekibinde forma giyen genç yetenek, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı.

14 yaşında Fenerbahçe'ye katılan Arda, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19'da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi.