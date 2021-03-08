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- Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar
Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar
- Özel Haber
- 08.03.2021 - 21:20
- Güncelleme : 08.03.2021 - 21:23
Ülkelerinin bağımsızlığını korumak için savaşa katılarak ya da kendi alanlarında yeni bir dönemi başlatarak topluma katkıda bulunmuş Türk kahraman kadınlarını 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile tekrar hatırlatmak istedik.
Türk kadınlarının zamanın şartlarını zorlayarak ve belki de çok büyük baskıları göğüsleyerek geçtiği engebeler, kendilerinden sonra gelen kuşaklara bir yol açtı.
SAVAŞ KAHRAMANLIKLARINDAN SANATA KADAR HER ALANDA LİDER OLAN KADINLAR
Türk kadınlarının vatanları uğruna yaptıkları fedakârlıkların temsili olmuş isimler, bilim ve sanat konusunda yararlılıkları unutulmayanlar, toplumun önünde bir adım atarak düşün dünyasında büyük bir gelişmenin ilk adımını atan kadın kahramanların isimleri saymakla bitmez.
Milli Mücadelede görev almaktan, ilk kadın vali olmayla ya da sanattan, eğitmenliğe kadar uzanan bir yelpazede, mesleğinde ya da başına geldiği görevde ilk kadın olarak topluma örnek teşkil eden Türk kadınlarına saygılarımızla...
KADIN KAHRAMANLAR
Adalet Cimcoz-Kadın Seslendirmen -İlk sanat galerisi kurucusu
Adile Onbaşı -Milli mücadele kahramanı
Afife Jale -İlk Türk Müslüman kadın oyuncu.
Bedia Muvahhit -Türkiye'nin ilk Müslüman kadın oyuncusularından
Binbaşı Ayşe -Milli Mücadele kahramanı
Cahide Sonku -İlk kadın oyuncu-yönetmen-yapımcı-iş yeri sahibi
Çete Emir Ayşe -Milli Mücadele kahramanı
Fatma Aliye Topuz -İlk kadın romancı
Fatma Seher Erden (Kara Fatma) -Milli Mücadele kahramanı
Fatma Refet Angın -İlk kadın öğretmenlerden
Gördesli Makbule -Milli Mücadele kahramanı
Hafız Selman İzbeli -Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, kadınlar kolu kurucularından
Halide Edip Adıvar -Cumhuriyet Dönemi’nin en verimli kadın yazarı
Lale Aytaman -İlk kadın vali
Leman Bozkurt Altınçekiç -İlk jet pilotu
Nene Hatun-Kurtuluş Savaşı kahramanı
Nezahat Onbaşı (Baysel) -Kurtuluş Savaşı kahramanı
Nezihe Muhiddin Tepedelengil - Osmanlı-Türk düşünür, eylemci, gazeteci, yazar, kadın hakları savunucusu
Sabiha Gökçen -İlk kadın pilot
Safiye Ali-İlk kadın doktor
Süreyya Ağaoğlu -İlk kadın avukat
Şerife Bacı -Vatan Kahramanı
Tayyar Rahmiye - Milli Mücadele kahramanı
Türkan Akyol -İlk kadın bakan
Türkan Şoray -İlk ödüllü kadın yönetmen