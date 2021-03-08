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    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar

    Türk kadınlarının mesleki, kültür-sanat alanında ve siyasi olarak ilk kez edindikleri makam ve başarıları toplumda kadının yerini belirledi.
    • Özel Haber
    • 08.03.2021 - 21:20
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 21:23
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    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar

    Ülkelerinin bağımsızlığını korumak için savaşa katılarak ya da kendi alanlarında yeni bir dönemi başlatarak topluma katkıda bulunmuş Türk kahraman kadınlarını 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile tekrar hatırlatmak istedik.

    Türk kadınlarının zamanın şartlarını zorlayarak ve belki de çok büyük baskıları göğüsleyerek geçtiği engebeler, kendilerinden sonra gelen kuşaklara bir yol açtı.

    SAVAŞ KAHRAMANLIKLARINDAN SANATA KADAR HER ALANDA LİDER OLAN KADINLAR

    Türk kadınlarının vatanları uğruna yaptıkları fedakârlıkların temsili olmuş isimler, bilim ve sanat konusunda yararlılıkları unutulmayanlar, toplumun önünde bir adım atarak düşün dünyasında büyük bir gelişmenin ilk adımını atan kadın kahramanların isimleri saymakla bitmez.

    Milli Mücadelede görev almaktan, ilk kadın vali olmayla ya da sanattan, eğitmenliğe kadar uzanan bir yelpazede, mesleğinde ya da başına geldiği görevde ilk kadın olarak topluma örnek teşkil eden Türk kadınlarına saygılarımızla...

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #1

    KADIN KAHRAMANLAR

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #2

    Adalet Cimcoz-Kadın Seslendirmen -İlk sanat galerisi kurucusu

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #3

    Adile Onbaşı -Milli mücadele kahramanı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #4

    Afife Jale -İlk Türk Müslüman kadın oyuncu.

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #5

    Bedia Muvahhit -Türkiye'nin ilk Müslüman kadın oyuncusularından

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #6

    Binbaşı Ayşe -Milli Mücadele kahramanı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #7

    Cahide Sonku -İlk kadın oyuncu-yönetmen-yapımcı-iş yeri sahibi

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #8

    Çete Emir Ayşe -Milli Mücadele kahramanı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #9

    Fatma Aliye Topuz -İlk kadın romancı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #10

    Fatma Seher Erden (Kara Fatma) -Milli Mücadele kahramanı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #11

    Fatma Refet Angın -İlk kadın öğretmenlerden

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #12

    Gördesli Makbule -Milli Mücadele kahramanı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #13

    Hafız Selman İzbeli -Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, kadınlar kolu kurucularından

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #14

    Halide Edip Adıvar -Cumhuriyet Dönemi’nin en verimli kadın yazarı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #15

    Lale Aytaman -İlk kadın vali

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #16

    Leman Bozkurt Altınçekiç -İlk jet pilotu

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #17

    Nene Hatun-Kurtuluş Savaşı kahramanı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #18

    Nezahat Onbaşı (Baysel) -Kurtuluş Savaşı kahramanı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #19

    Nezihe Muhiddin Tepedelengil - Osmanlı-Türk düşünür, eylemci, gazeteci, yazar, kadın hakları savunucusu

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #20

    Sabiha Gökçen -İlk kadın pilot

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #21

    Safiye Ali-İlk kadın doktor

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #22

    Süreyya Ağaoğlu -İlk kadın avukat

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #23

    Şerife Bacı -Vatan Kahramanı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #24

    Tayyar Rahmiye - Milli Mücadele kahramanı

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #25

    Türkan Akyol -İlk kadın bakan

    Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar #26

    Türkan Şoray -İlk ödüllü kadın yönetmen

     

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