Tarihe yön veren Türk kadın kahramanlar

Türk kadınlarının mesleki, kültür-sanat alanında ve siyasi olarak ilk kez edindikleri makam ve başarıları toplumda kadının yerini belirledi.

Ülkelerinin bağımsızlığını korumak için savaşa katılarak ya da kendi alanlarında yeni bir dönemi başlatarak topluma katkıda bulunmuş Türk kahraman kadınlarını 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile tekrar hatırlatmak istedik.

Türk kadınlarının zamanın şartlarını zorlayarak ve belki de çok büyük baskıları göğüsleyerek geçtiği engebeler, kendilerinden sonra gelen kuşaklara bir yol açtı.

SAVAŞ KAHRAMANLIKLARINDAN SANATA KADAR HER ALANDA LİDER OLAN KADINLAR

Türk kadınlarının vatanları uğruna yaptıkları fedakârlıkların temsili olmuş isimler, bilim ve sanat konusunda yararlılıkları unutulmayanlar, toplumun önünde bir adım atarak düşün dünyasında büyük bir gelişmenin ilk adımını atan kadın kahramanların isimleri saymakla bitmez.

Milli Mücadelede görev almaktan, ilk kadın vali olmayla ya da sanattan, eğitmenliğe kadar uzanan bir yelpazede, mesleğinde ya da başına geldiği görevde ilk kadın olarak topluma örnek teşkil eden Türk kadınlarına saygılarımızla...

KADIN KAHRAMANLAR

Adalet Cimcoz-Kadın Seslendirmen -İlk sanat galerisi kurucusu

Adile Onbaşı -Milli mücadele kahramanı

Afife Jale -İlk Türk Müslüman kadın oyuncu.

Bedia Muvahhit -Türkiye'nin ilk Müslüman kadın oyuncusularından

Binbaşı Ayşe -Milli Mücadele kahramanı

Cahide Sonku -İlk kadın oyuncu-yönetmen-yapımcı-iş yeri sahibi

Çete Emir Ayşe -Milli Mücadele kahramanı

Fatma Aliye Topuz -İlk kadın romancı

Fatma Seher Erden (Kara Fatma) -Milli Mücadele kahramanı

Fatma Refet Angın -İlk kadın öğretmenlerden

Gördesli Makbule -Milli Mücadele kahramanı

Hafız Selman İzbeli -Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, kadınlar kolu kurucularından

Halide Edip Adıvar -Cumhuriyet Dönemi’nin en verimli kadın yazarı

Lale Aytaman -İlk kadın vali

Leman Bozkurt Altınçekiç -İlk jet pilotu

Nene Hatun-Kurtuluş Savaşı kahramanı

Nezahat Onbaşı (Baysel) -Kurtuluş Savaşı kahramanı

Nezihe Muhiddin Tepedelengil - Osmanlı-Türk düşünür, eylemci, gazeteci, yazar, kadın hakları savunucusu

Sabiha Gökçen -İlk kadın pilot

Safiye Ali-İlk kadın doktor

Süreyya Ağaoğlu -İlk kadın avukat

Şerife Bacı -Vatan Kahramanı

Tayyar Rahmiye - Milli Mücadele kahramanı

Türkan Akyol -İlk kadın bakan

Türkan Şoray -İlk ödüllü kadın yönetmen