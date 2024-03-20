Tarihi İshak Paşa Sarı'nda kar banyosu Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı’na giden rehber, dondurucu soğuğa aldırmadan kar banyosu yaptı.

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İHA

Ağrı Dağı'nda yaz ve kış mevsimlerinde dağcı gruplarını ağırlayan, 16 yaşından beri tırmanış deneyimine sahip olan bir tur rehberi, Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirirken kar banyosu yapmayı tercih etti.

Dondurucu soğuğa rağmen kar banyosu yaptı

Son kar yağışının etkisiyle Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'na çıkan bu rehber, dondurucu soğuğa aldırmadan üzerindekileri çıkararak kar banyosu yapma kararı aldı.

Telefon kameralarının kaydettiği anlarda, topladığı karları vücuduna süren rehber, oldukça renkli ve ilginç bir görüntü sergiledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)