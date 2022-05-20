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    Tarihi Kümbet Camii, ihtişamıyla göz kamaştırıyor

    Yıllar önce camiye çevrilen yapı, dört yonca yaprağını andırıyor.
    • 20.05.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:57
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    Tarihi Kümbet Camii, ihtişamıyla göz kamaştırıyor

    Kars, tarihi dokusuyla ziyaretlerini kendine hayran bırakıyor.

    Kent; Urartular, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde "kapı kent" olarak anılıyordu.

    Bunun nedeni; doğu ile batı arasında yer alan ve Anadolu'ya açılan bir kapı olarak görülmesi.

    1064 yılında camiye çevrildi

    AA'nın haberine göre, tarihte "12 Havariler Kilisesi" olarak da bilinen Bagratlı Krallığı döneminde Kral Abbas tarafından M.S 932-937 yılları arasında yaptırılan ve 1064 yılında camiye çevrilen Kümbet Camii, ihtişamıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Dört yonca yaprağını andırıyor

    Kars'ta ortaya çıkarılan tarihi eserler, bir dönem müze olan Kümbet'te sergilendi.

    Dört yonca yaprağını andıran özelliğiyle göze çarpan Kümbet, 1993 yılından bu yana tekrar cami olarak kullanılıyor.

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    Tarihi Kümbet Camii, ihtişamıyla göz kamaştırıyor #6

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    Tarihi Kümbet Camii, ihtişamıyla göz kamaştırıyor #11

    Tarihi Kümbet Camii, ihtişamıyla göz kamaştırıyor #12

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