Tarihi Sinop Cezaevi Ocak'ta ziyaretçilerini ağırlayacak

Azılı mahkumlara 112 yıl barındıran Tarihi Sinop Cezaevi 2023'nın ilk ayında yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayarak sanatsal bir yaşam alanına dönecek.

Tarihi Sinop Cezaevi'nden geçmişin karanlık yüzleri siliniyor.

Hizmete açıldıktan sonra 112 yıl çok sayıda azılı mahkum ve fikir suçlularını barındıran Tarihi Sinop Cezaevi, 2000 yılından sonra müzeye çevrildi.

20 yılda bölgede dark turizmine oldukça katkı sağlayan cezaevi, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Restorasyon son aşamalarında

Cezaevinde 2 yıl önce başlanan restorasyon çalışmalarının sonuna gelindi.

Tarihi Sinop Cezaevi, 2023 yılının ilk aylarında yeni yüzüyle ziyaretçilerine kapılarını açacağı belirtildi.

"Milletimizin ilk denizle tanıştığı il olmuştur"

Yüzlerce yıl tersane olarak kullanıldı Sinop’un önemli bir liman kenti olduğunu vurgulayan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop, Selçuklular tarafından fethedilmesiyle milletimizin ilk denizle tanıştığı il olmuştur. Sinop kalebent bir şehirdir, Alanya gibi. Selçuklular tarafından alınınca Karadeniz’e hakimiyeti nedeniyle ilk tersanesi de burada kurulmuştur.

Aslında cezaevimiz 1214’ten itibaren tersane olarak faaliyete geçmiştir, bu tersane hizmetini 1887 yılına kadar sürdürmüş, 1887 yılından itibaren de cezaevi olarak kullanılmaya başlanmış ve 100 yıl cezaevi olarak kullanılmıştır. 1997’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devriyle beraber de bir cezaevi müzesi ve ören yeri olarak kullanılmaya başlamıştır." diye konuştu.

"Yılının ilk aylarında da cezaevimizi ziyarete açacağız"

Restorasyon proje ihalelerinin 2009 yılından itibaren başlandığını söyleyen Vali Karaömeroğlu, "2020 yılında da restorasyon yapım ihalesi yapıldı. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında da cezaevimizi ziyarete açacağız." şeklinde konuştu.

"Bir yaşam alanına dönecek"

İHA'nın haberine göre, yaşam alanına dönüşecek Yaklaşık 10,5 milyon euroluk bir proje olduğunu belirten Vali Karaömeroğlu, restorasyonla birlikte cezaevi yaşam merkezi halini alacağını belirterek, "İçeriğinde bin yıllık tersanemizi yansıtan Denizcilik Müzesi olacak, Adalet Müzesi olacak, Kültür Sanat Merkezi olacak. Sanat galerileri, burada kalan ünlü edebiyatçıların eserlerinin olduğu Sanat Edebiyat Müzesi, panellerin yapılabildiği bir yaşam alanına dönecek." ifadelerini kullandı.