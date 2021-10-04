Tarım Kredi Kooperatif market sorgulama: Kooperatif marketleri nerelerde var?

Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, "kooperatif marketleri nerede" sorusuna yanıt arıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin olduğu il ve ilçeler...

Marketlerde fahiş fiyat denetimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatıyla hızlandı. Vatandaşların cebini yakan fiyatlara dur denilmek üzere harekete geçiliyor.

Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada 'Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar Tarım Kredi Kooperatif marketlerin yapılması talimatını verdik.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar Tarım Kredi marketi ucuz mu? Kooperatif marketleri nerede, hangi ilde ve ilçede var? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki kooperatif marketlerde ürünler daha mı ucuz satılıyor? İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerin olduğu il ve ilçeler...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETİ NEDİR?

Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının ve tüm Türk çiftçisinin her türlü ihtiyacını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamayı ve ürünlerini pazarlamayı, Türk tarımını çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir en üretken sektör yapmayı amaçlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tarım Kredi marketlerinde yaptığı alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.

KOOPERATİF MARKETLERİ NEREDE?

Tarım Kredi marketleri Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde mevcut. Market sayısını artıracak olan Tarım Kredi Marketlerinin tüm illerde hizmet vermesi bekleniyor. İşte Tarım Kredi marketlerinin olduğu il ve ilçeler...



