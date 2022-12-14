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    Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

    Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İşte detaylar..
    • 14.12.2022 - 17:52
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    Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından bir müjdeyi duyurdu. Bakan 2022 yılı içerisinde 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

    "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz.

    Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.

    İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun"

    Bakan Vahit Kirişçi ayrıca  "Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine de yer verdi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir? #1

    Bakan Kirişçi'nin bu açıklaması sonrası başvuru yapmak isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. 1200 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri henüz açıklanmadı. Detaylar açıklandığı anda sizlerle paylaşacağız..


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