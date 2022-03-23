Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Fuat Oktay duyurdu!

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Fuat Oktay duyurdu!

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Oktay, yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağının müjdesini verdi.

Alımların mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog gibi birçok kadroda olacağı bildirildi.

Bu açıklamanın ardından iş arayışında olan binlerce vatandaş, OGM DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı OGM - DSİ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları belli mi? İşte 2022 OGM DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylı bilgiler...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, dün yaptığı açıklamada ''Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama sonrası gözler Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylara çevrildi.

Ancak Fuat Oktay, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde çalışacak 5 bin 64 kişinin alımlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir detay vermedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.