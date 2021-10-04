Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama 2021: İşçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama 2021: İşçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı kura sonuçları için beklenen gün geldi. Başvuruda bulunan adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçi alımı başvuruları, 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.

Yurt genelinde binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu işçi alımı kura çekilişi için beklenen gün gelip çattı. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Peki Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü yani bugün saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ancak Bakanlığın kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak çekilişin ardından liste, "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak.

ALINACAK KADROLAR

İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.