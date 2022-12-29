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    Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı!

    Tarım ve Orman Bakanlığına sözleşmeli personel alımı için yapılan yerleştirme tercihlerinin sonuçları belli oldu..
    • 29.12.2022 - 10:17
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    Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı!

    Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

    16 aralık ile 20 Aralık tarihleri arasında yapılan tercih sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu.

    ÖSYM dün yayınladığı duyuru ile tercih sonuçlarının açıklandığını ilan etti. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

    ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."

    KPSS-2022/13 Yerleştirme Sonuçları


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