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Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığına sözleşmeli personel alımı için yapılan yerleştirme tercihlerinin sonuçları belli oldu..