Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destek ödemelerinin detayları merak ediliyor. Peki, Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı?

Devlet çiftçilerin zarar görmemesi için onları her anlamda desteklemeye çalışırken, bu durum ise çiftçilerin moralinin yükselmesine neden oluyor.

Devlet bu kapsamda da çay prim desteği, hububat, baklagil ve dane mısır desteği, biyolojik mücadele desteği ve hayvan gen kaynakları desteği vermeye hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destek ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı ise merak konusu.

Peki, Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? İşte yanıtı...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Kirişci, “291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini Cuma günü çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” dedi.

Yani tarım destek ödemeleri 25 Mart'ta hesaplara yattı. Bilgisi olmayanlar, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir.



