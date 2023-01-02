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    Taste Atlas Dünyanın En iyi Yemekleri Listesi'ne Türk mutfağından cağ kebabı girdi

    Dünyanın En iyi Yemekleri Listesi'nde 9'uncu sırada yer alan Cağ kebabını, Gardaş Kebap Salonu'nda bütün püf noktalarını sizler için öğrendik.
    • 02.01.2023 - 19:09
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 19:45
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    Taste Atlas Dünyanın En iyi Yemekleri Listesi'ne Türk mutfağından cağ kebabı girdi

    "Taste Atlas" 2022'de dünyanın en iyi geleneksel 100 yemeğini listelendi. 
    Listenin birincisi sırasında Japonya yerini aldı.

    Brezilya'dan Çin'e dünya mutfaklarının kıyasıya yarıştığı listede Türkiye de tam 11 lezzeti ile listede yerini aldı.

    Cağ kebap 9'uncu sırada

    Türk lezzetlerinden biri olan cağ kebap ilk 10'a girmeyi başarıp 9’uncu sırada yerleşti.

    Listenin devamında ise; 14'üncü sırada şiş kebap, 22'inci sırada Kayseri mutfağına ait mantı, 39'uncu sırada Bursa'nın meşhur iskender kebabı, 45'inci sırada alinazik kebabı, 48'inci sırada döner kebabı, 74'üncü sırada Mersin yöresine ait tantuni, 75'inci sırada hünkar beğendi, 80'inci sırada çöp şiş, 81'inci sırada Adana kebap ve 92.'inci sırada sarma yer aldı.

    Taste Atlas Dünyanın En iyi Yemekleri Listesine Türk mutfağından cağ kebabı girdi VİDEO

    Cağ kebabı yöresel lezzetini yerinde ziyaret ettik

    Dünyanın en iyi 100 yemeği listesi içinde bulunan ve 9'uncu sırada yer alan cağ kebabını, usülünce yapan Gardaş Kebap Salonu'nda bütün püf noktalarını ve dünya mutfağındaki önemini sizler için öğrendik.

    Taste Atlas Dünyanın En iyi Yemekleri Listesi ne Türk mutfağından cağ kebabı girdi #1

    Taste Atlas Dünyanın En iyi Yemekleri Listesi ne Türk mutfağından cağ kebabı girdi #2


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