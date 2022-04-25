Tatil planlayanlar dikkat: Bayramda hava durumu nasıl olacak? Ege, İç Anadolu, Doğu...

Tatil planlayanlar dikkat: Bayramda hava durumu nasıl olacak? Ege, İç Anadolu, Doğu...

Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar plan yapmaya başladı. Tatile çıkmaya hazırlananlar, "Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte bayramda hava durumu...

Ramazan'ı uğurlamaya sayılı günler kaldı...

Ramazan Bayramı'da iznini değerlendirmek isteyenler tatil planı yapmaya başladı.

Bayramda ailesiyle tatil beldelerine gitmek isteyenler ya da bulundukları şehirlerde gezmek isteyen vatandaşlar, hava durumunu araştırıyor.

Yurt genelinde sıcak hava yeni yeni yüzünü göstermeye başlamışken, bayramın güneşli geçip geçmeyeceği merak konusu.

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı'nda sıcak hava çok fazla etkili olmayacak. Mayıs ayında geçen seneye oranla hava daha serin hissedilecek.

2022 Ramazan Bayramı hava durumu Türkiye genelinde havanın 20 derece ile 26 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ege'de hafif yağmur beklentisi varken, İç Anadolu ve doğu bölgelerinde ise kuru bir hava bekleniyor.