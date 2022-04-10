Tatilci Alman 11 ülke gezip Türkiye'ye geldi

Yaklaşık 2 yıldır bisikletle ülke ülke gezen Alman Tomas Pihan, Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı. Genç turist Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi.

Almanya'da yaşayan 35 yaşındaki mühendis Tomas Pihan, tatil yapma kararı alarak 2020 yılının Mart ayında Leipzig şehrinden bisikletle yola çıktı.

Bu şekilde 5 ülke gezen ve pandemi yüzünden ülkesine geri dönen Pihan, 2021 yılının Haziran ayında ise yarım bıraktığı gezisine tekrar Slovenya'da başladı.

11 ülkenin ardından Türkiye'de

Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı gezen Pihan, 2021'nin Aralık ayında Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldi.

İstanbul, Bursa, Antalya...

Pihan, İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla'yı geçerek, Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı.

Hedefi 7 bin 500 kilometre

Nisan ayı sonuna kadar Antalya ve çevresinde kalmayı planlayan Pihan, "Önce Konya ve Kapodokya'yı gezeceğim, ardından Karadeniz bölgesine geçeceğim. Türkiye'nin farklı bölgelerini tanımış olacağım. Gürcistan, Ermenistan ve İran'ı gezeceğim. Ağustos ayı sonunda Tahran'dan uçakla Almanya'ya döneceğim. Toplam 7 bin 500 kilometre yol yapmış olacağım" dedi.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Pihan, kış ayını Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirdiğini, sert iklim nedeniyle sahillerdeki yolculuğunu uzattığını söyledi.

"Türkiye inanılmaz bir ülke"

Türkiye'nin kendisini büyülediğini anlatan Pihan, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye doğası, tarihi ve en önemlisi candan, yardımsever, güler yüzlü insanları ile inanılmaz bir ülke. Tarihi eserler, kentler çok güzel korunmuş. Yol boyunca Asos, Bergama, Efes, Dalyan, Fethiye Kayaköy, Patara ve Xanthos antik kentlerini gezdim. 3 gün Demre'de kamp yapacağım. Myra Antik Kenti'ni, Aziz Nicolaos Anıt Müzesi ile Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezeceğim. Yolda Olimpos ve Phaselis antik kentlerini göreceğim. Orta Anadolu'dan Karadeniz'e uzanarak Türkiye yolculuğumu tamamlayacağım."

"Arkadaşlarıma Türk insanlarını anlatacağım"

Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadığını, Anadolu insanından da yardım gördüğünü vurgulayan Tomas Pihan, "Tatil için yine geleceğim. Arkadaşlarıma da Türkiye'yi ve Türk insanın anlatacağım. Türkiye'de tatil yapmalarını önereceğim." diye konuştu.