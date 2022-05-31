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    Tatilci gurbetçiler Edirne'den Türkiye'ye girmeye başladı

    İzinlerini memleketlerinde kullanmak üzere arabalı trenlere binen gurbetçilerimiz Edirne'ye ulaştı.
    • 31.05.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:50
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    Tatilci gurbetçiler Edirne'den Türkiye'ye girmeye başladı

    Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşamlarını sürdüren Türk vatandaşları, yaz tatillerinde daha çok Türkiye'yi tercih ediyor.

    Memleket hasretini dindirmek üzere yollara düşen gurbetçilerin yaz aylarının başında sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk bu sene de başladı.

    Gurbetçiler Edirne'den giriş yaptı

    AA'nın haberine göre; yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazıları, ana vatana seyahatlerini araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle yapıyor.

    Diğerlerine oranla daha konforlu olan bu seyahat seçeneğini kullanan gurbetçiler, Edirne Garı'na ulaşmaya başladı.

    Trenden inen gurbetçiler, araçları ile memleketlerine doğru yola çıkıyor.

    Tatilci gurbetçiler Edirne den Türkiye ye girmeye başladı #1

    Tatilci gurbetçiler Edirne den Türkiye ye girmeye başladı #2

    Tatilci gurbetçiler Edirne den Türkiye ye girmeye başladı #3

    Tatilci gurbetçiler Edirne den Türkiye ye girmeye başladı #4

    Tatilci gurbetçiler Edirne den Türkiye ye girmeye başladı #5


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