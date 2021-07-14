Tatilciler, akın akın Bodrum’a gidiyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından Bodrum’da hareketlilik başladı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde misafir ağırlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz'da başlayacağını ve 26 Temmuz’da sona ereceğini açıklamasının ardından Bodrum’da hareketlilik başladı.

Otellerin rezervasyonları 2 katına çıktı.

Mavi yolculuk yapan günlük, haftalık teknelerde yer kalmadı. Otobüs ve uçak firmaları, transferlerine ek seferler koydu.

181 binlik nüfusun 1 milyonu geçeceğini tahmin eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye çalışanlarını çift mesai sistemine geçireceğini açıkladı.

TÜM EKİPLER HAZIR BEKLİYOR

"Bodrum bayrama hazırlanıyor" diyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, şöyle devam etti:

“Bodrum şu anda da çok hareketli. Bodrum pandemi sürecinde çok fazla göç aldı ve şimdi de tatil için gelenlerle birlikte Bodrum’da ciddi bir hareketliliğe neden oldu. Bu kalabalık bazı sıkıntılara neden olabiliyor ama biz 2 bin 500 personelimizle sahadayız. Halkımız rahat bir bayram geçirmesi için bütün önlemlerimizi aldık. Bayram boyunca sorunları ve problemleri çözmek için hazırız. Kaymakamlığımız, Emniyet müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşları herkes bayramda bir aksaklık yaşanmaması için sahada olacak.”

1 MİLYON TURİST GELECEK

Kurban Bayramı tatili boyunca 1 milyonun üzerinde vatandaşın Bodrum’a geleceğini söyleyen Başkan Aras, “Bodrum’da bayram yoğunluğu her zaman aynıdır. Yaklaşık 1 milyon kişiyi Bodrum’da ağırlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda 800 bin civarında nüfusumuz olduğunu tahmin ediyorum. Kurban Bayramı'nda bu rakam 1 milyonu geçebilir. Biz Belediye olarak tüm personelimizle sahada olacağız. Bayram, çift mesai olarak uygulanır. Bütün personelimiz teyakkuzda olacak. Hem sahada çalışan personelimiz hem de icapçı dediğimiz personelimiz yani ihtiyaç olduğu anda hemen devreye girecek olan personelimiz, araçlarımız ve çalışanlarımız hazır. Çift mesai yapacağız gerekirse hiç uyumayacağız, gerekirse ben de Belediye Başkanı olarak sokakta olacağım.” dedi.

“CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI BİZLERİ UMUTLANDIRDI”

30 yıllık turizmci Bülent Kaya da çok yoğun bir bayram tatili olacağını dile getirerek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları bizleri umutlandırdı. Biz çalışmalarımızı çok önceden yapmıştık ve açıklamaları bekliyorduk. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından taleplerde artış görüldü. Kurban Bayramı'nın iyi geçeceğine eminiz ama Bodrum çok kalabalıklaştı. Bayramda tahmin ediyorum 1 milyon ile 1,5 milyon arasında misafir ağırlayacaktır Bodrum." diye konuştu.

HER YERDE KONSER

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Bodrum’un her köşesinde ünlü sanatçılar sahneye çıkacak.

9 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı işletmeler şimdiden duyurularına başladı.

Kaya, “Bodrum diğer tatil beldelerine göre konser konusunda biraz daha ilerde. Demet Akalın, Serdar Ortaç, Derya Bedavacı, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Rober Hatemo, Hande Ünsal gibi birçok sanatçıyı ağırlayacağız bayram boyunca." dedi.