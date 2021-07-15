Resmi tatili fırsat bilen vatandaşlar, Büyükada'nın tadını çıkardı. Restoran, cafe ve dondurmacılarının önünü de yoğunluk oluşurken, bazıları da denize girdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün tatil olması ile sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular Büyükada'ya akın etti. Büyükada'ya gelenler adanın keyfini çıkardı.

Restoran, cafe ve dondurmacılarının önünde yoğunluk oluştu. Bazıları ise denize girmeyi tercih etti.

MÜSİLAJSIZ DENİZ KEYFİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni müsilaj oluşumunun beklenmediğini, vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girebileceğini belirtmişti.

Tatilciler Büyükada'ya akın etti VİDEO

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"BUGÜN AKBİL BEDAVA, ŞANSLI GÜNÜMDEYİM"

Adanın çok kalabalık olduğunu söyleyen Sena Karaca, "Vapurlar bugün ücretsiz biz de adaya geldik. Ancak ada fazla kalabalık. Biz de kendimizce eğleniyoruz. Bisiklet turu yaptık. Tepeye çıktık" dedi.

"ÇOK KALABALIK"

Zafer Konan, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil o yüzden Büyükada'da vakit geçirmek istedim. Bugün çok şanslıyım akbil bedavaydı. O yüzden ada baya kalabalık" diye konuştu.

Harun Akman ise "Bugün resmi tatil olduğu için zamanımızı Büyükada'da değerlendirmek istedik. Adalar bizim için güzel bir tercih oldu. Şu an vapurlar ücretsiz, insanlar bu durumu fırsata çevirip gezmeye geliyor" ifadelerini kullandı.































