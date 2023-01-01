Tatilciler, Kartalkaya'da kayak yaptı

Tatilciler, Kartalkaya'da kayak yaptı

Yapay karlamanın gerçekleştirildiği tatil merkezindeki pistler, yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

2023'ü, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde karşılayanlar da oldu.

Yerli ve yabancı turistler, kış tatili için soluğu Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da aldı.

Yapay karlama yapıldı

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde, yapay karlamayla kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Pistlerde tatil keyfi

Yeni yılın ilk gününü burada geçiren yerli ve yabancı misafirler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkardı.

AA'nın haberine göre, kayak yapmayı yeni öğrenenler ise eğitmenleri gözetiminde belirli alanlarda çalıştı.

Tatilciler, Kartalkaya'da kayak yaptı ViDEO