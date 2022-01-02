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Tatilciler Palandöken'e akın etti

Tatilciler Palandöken'e akın etti

Hafta sonu ve yılbaşı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, kar yağışına rağmen kayağın keyfini çıkarttı. Amatör pistinde kayanlar ise düşe kalka kayak yapmaya çalıştı.