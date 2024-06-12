Tatilcilere müjde verildi: Valizleri hazırlayın! Tamamen ücretsiz Sıcak yaz günleri yaklaşıyor ve tatil planları yapılmaya başlandı. Bu yaz tatil yapmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Artık tamamen ücretsiz olacak.

ensonhaber.com

Türkiye'nin eşsiz güzellikteki tatil yöreleri, maalesef yüksek maliyetleriyle birçok yerli turist için hayal olmaktan öteye geçemiyor.

Ancak, bu duruma son vermek için harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tatil keyfini herkes için erişilebilir kılmak adına önemli bir adım atıyor.

Ülkemizin turizm cenneti olarak bilinen sahilleri, artık yerli turistler için daha erişilebilir hale getiriliyor.

Yüksek maliyetler yüzünden tatil yapma şansını ellerinden kaçıran vatandaşlar için müjdeli haber duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kıyı şehirlerindeki sahillerin halka tamamen açılacağını duyurdu.

Şu anda ülkemizde 15 adet halk plajı bulunuyor ve bu sayının artması planlanıyor.

Bakan Ersoy'un açıklamalarına göre, yeni halk plajları oluşturularak daha fazla insanın denizin ve güneşin tadını çıkarabileceği bir ortam sağlanacak.

Ücretsiz olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, artık halk plajlarında ücretsiz sahil kullanımının yanı sıra, duş alma ve soyunma kabinleri de ücretsiz olacağını belirtti.

Ayrıca halk plajlarına ve tatil bölgelerine oranla yeme içme fiyatları da oldukça makul düzeyde tutulacak.