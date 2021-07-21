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    Tatilcilerin yolculuğu TEM'de yoğunluk oluşturdu

    Kurban Bayramı'nın ikinci günü yola çıkan tatilciler, TEM'de yoğunluğa neden oldu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 11:29
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    Tatilcilerin yolculuğu TEM'de yoğunluk oluşturdu

    Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen ancak bayramdan önce tatile gidemeyenler, kurbanını kestikten sonra yola düştü.

    İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci günü yola çıkanlar, Tem'de yoğunluk oluşturdu.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Bayramın ikinci günü tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

    TEM Otoyolu Derince, Körfez, İzmit geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

    Tatilcilerin yolculuğu TEM'de yoğunluk oluşturdu VİDEO

    Tatilcilerin yolculuğu TEM de yoğunluk oluşturdu #1

    Tatilcilerin yolculuğu TEM de yoğunluk oluşturdu #2

    Tatilcilerin yolculuğu TEM de yoğunluk oluşturdu #3

    Tatilcilerin yolculuğu TEM de yoğunluk oluşturdu #4

    Tatilcilerin yolculuğu TEM de yoğunluk oluşturdu #5

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