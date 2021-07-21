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Tatilcilerin yolculuğu TEM'de yoğunluk oluşturdu

Tatilcilerin yolculuğu TEM'de yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı'nın ikinci günü yola çıkan tatilciler, TEM'de yoğunluğa neden oldu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.