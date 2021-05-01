Tatlı niyetine de yenir: Lor peynirli cızlak

Akıtma, cızlama olarak da bilinen bu lezzet, sahur sofralarında farklı görüntüsü ve sunumuyla sizlerle buluşuyor.

Şimdilerde krep olarak kahvaltılarda tükettiğimiz, Anadolu’da farklı isimlerle yapılan anılan bu lezzet, tuzlu ve tatlı haliyle sahur sofralarına çok yakışıyor. Ayvalık’ın karadut reçeli ve tatlı lor karışımından ilham alarak hazırladığımız pasta görüntüsüne sahip bu cızlak tarifi, akşam iftar sonrasında tatlı olarak da tüketilebilecek bir tada sahip. Hazırlaması oldukça basit bu tarife çocuklarınızı da dahil ederek keyifli bir anı bırakabilirsiniz. Fikir bizden, damak tadınıza ve beslenme şeklinize göre şekillendirmek sizden…

Lor Peynirli Cızlak Tarifi VİDEO

LOR PEYNİRLİ CIZLAK TARİFİ

Malzemeler

- 2 su bardağı süt veya badem sütü

- 3 su bardağı un

- ½ tatlı kaşığı vanilya özütü

- 1 tatlı kaşığı şeker

- ½ tatlı kaşığı tuz

- 300 gr lor peyniri

- 6 yemek kaşığı ahududu reçeli

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Yapılışı

Karıştırma kabına badem sütü, un, vanilya özütü, tuz ve şekeri aktarıp pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Tavayı ısıtıp Ayçiçek yağını fırça ile sürün ve hamur karışımından bir kepçe alarak tavaya dökün. Üzeri göz göz oluncaya kadar bir tarafını pişirin ve arka tarafını çevirin.

Her iki tarafı pişen cızlağı servis tabağına alın ve üzerine lor peyniri ve ahududu yayın. Bu şekilde üst üste kat çıkarak en üste reçelden gezdirip dilimleyerek servis edin.

Bu tarifi su veya süt ile de yapabilirsiniz. Tarifin bu haliyle vegan peyniri kullanarak da diyetinize uygun hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun…