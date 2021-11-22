Tatlı suların azimlisi: Koi Balığı ve hikayesi

Koi, Japon tarihinde önemli bir yer edinmiş renkli bir tatlı su balığıdır. Mitolojik anlamıyla da değerli olan Koi, azmin ve mücadelenin simgesi olarak bilinir.

Tatlı su balıkları denilince akla ilk gelen tür Japon balıklarıdır. Ancak onlar arasında biri var ki, derin anlamlara sahip: Koi Balığı...

Koi sözcüğü Japonca’da "sazan” anlamına gelmektedir. Fakat bilinen sazanların aksine yeşil renkte değil onun yerine; beyaz, siyah, kırmızı, altın ya da gümüş beyazı gibi farklı renklerde olmaktadır.

Felsefi olarak derin bir anlam taşıması, renkli ve gösterişli olması sebebiyle pahalı bir balık türüdür ve onlara zarar verecek diğer canlı türlerinden korunması adına havuzlarda özel olarak bakılmaktadır.

KOİ BALIĞININ ANLAMI

Koi balığı mitolojide ve felsefede derin anlamlar yüklenmiş bir balık olmasıyla günümüzde dövmesi ve posterleri sıkça tercih edilir.

Sembolik olarak akıntıya ters yüzmesinden dolayı; başarıyı, mücadeleyi, azmi ve gücü temsil etmektedir. Ayrıca akıntıya ters yüzme cesaretini göstermesinden dolayı Japonya’daki Samuray Savaşçılarını simgelemektedir.

KOİ BALIKLARININ EJDARHA EFSANESİ

Koi balıkları hakkında özel bir efsane ün toplamaya devam ediyor. Eski bir masal, Çin’deki Sarı Nehir’de akıntıya karşı yüzen büyük bir altın koi sürüsünden bahseder.

Akıntıya karşı savaşarak güçlenen sürü, nehir boyunca parlayarak yüzer. Nehrin sonundaki şelaleye ulaştıklarında birçok Koi, kendilerini nehrin akışına bırakır.

Kalan Koi’ler pes etmez ve nehrin derinliklerinden sıçrayarak şelalenin tepesine ulaşmaya çalışırlar. Bu çabaları şeytanların dikkatini çeker ve alay eden şeytanlar şelaleyi kötülükle doldurur. Yüzlerce yıllık atlamaların ardından sonunda bir Koi, şelalenin tepesine ulaşır.

Tanrılar, Koi'yi azmi ve kararlılığı ile tanırlar ve onu güç ve dayanıklılığın simgesi olarak altın bir ejderhaya dönüştürdüler.

RENKLERİNE GÖRE ANLAMLARI

Koi balıkları bu anlamlarının yanında aynı zamanda renklerine göre de farklı manalara gelmektedir.

Örneğin; siyah renk Koi balığı erkeği temsil ederek ataerkil bir rol üstlenir.

Altın rengi Koi balığı ise refah ve zenginliği temsil eder.

Mavi Koi balığı, sessizliği; kırmızı Koi balığı da dişiyi, anaerkilliği, gücü ve kuvveti temsil etmektedir.