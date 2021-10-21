Tatlısı da varmış: Karaman'ın yöresel lezzeti guymak tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan yörük kebabı tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki yörük kebabı nasıl yapılır? İşte yörük kebabı tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Karaman'ın yöresel yemekleri için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise menü içerisinde yer alan guymak tatlısı tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Guymak tatlısı nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Guymak tarifi denilince akla ilk gelen Karadeniz Bölgesi'nin peynir ve tereyağıyla yapılan kuymak, mıhlama yemeği oluyor. Ancak Karaman'ın meşhur lezzetlerinden biri guymak tatlısı, bambaşka bir tarife sahip.

Guymak tatlısı, davetlerinizde yemek masasını zenginleştirmek ve gelen misafirlerinize bahsedip şaşkınlıklarını görmeniz için harika bir tatlı tarifi.

Peki guymak tatlısı nasıl yapılır? Guymak tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 21 Ekim MasterChef 2021 guymak tatlısı tarifi ve malzemeleri...

GUYMAK TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gr. kaymak

250 ml. süt

400 gr. un

800 gr. şeker

750 ml. su

5ml. limon suyu

50 gr. bal

GUYMAK TATLISI NASIL YAPILIR?