- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Tatlısı da varmış: Karaman'ın yöresel lezzeti guymak tarifi
Tatlısı da varmış: Karaman'ın yöresel lezzeti guymak tarifi
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 21:42
- Güncelleme : 21.10.2021 - 21:51
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Karaman'ın yöresel yemekleri için mücadele ediyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise menü içerisinde yer alan guymak tatlısı tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Guymak tatlısı nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Guymak tarifi denilince akla ilk gelen Karadeniz Bölgesi'nin peynir ve tereyağıyla yapılan kuymak, mıhlama yemeği oluyor. Ancak Karaman'ın meşhur lezzetlerinden biri guymak tatlısı, bambaşka bir tarife sahip.
Guymak tatlısı, davetlerinizde yemek masasını zenginleştirmek ve gelen misafirlerinize bahsedip şaşkınlıklarını görmeniz için harika bir tatlı tarifi.
Peki guymak tatlısı nasıl yapılır? Guymak tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 21 Ekim MasterChef 2021 guymak tatlısı tarifi ve malzemeleri...
GUYMAK TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 500 gr. kaymak
- 250 ml. süt
- 400 gr. un
- 800 gr. şeker
- 750 ml. su
- 5ml. limon suyu
- 50 gr. bal
GUYMAK TATLISI NASIL YAPILIR?
- Kaymak, un ve sütü karıştırın ve pembemsi bir renk alana kadar yarım saat kavurun.
- Kavrulan bu karışımı orta boy bir tepsiye yayın ve fırında üzeri kızarıncaya kadar 15 dakika pişirin.
- Bir yandan şeker, su, bal ve limon ile bir şurup hazırlayın.
- Hazırladığınız şurubu, fırından çıkan tatlının üzerine sıcak olarak dökün.
- Şurup çektikten sonra dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun...