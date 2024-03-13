Tatlıya zam yapmadılar! Malatyalı esnafın konteynerdeki Ramazan mesaisi 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yara alan Malatya'da Ramazan coşkusu yaşanıyor. Dükkanları yıkılıp kontreynerlerde çalışan esnaf da üretip satmaya devam ediyor.

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İHA

6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya’da esnaf, Ramazan'ı geçici konteyner iş yerlerinde karşıladı.

Afetten önce kendi dükkanında Ramazan’ı karşılayan esnaf, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi konteynerde müşterilerini bekliyor.

Malatya’da eski Ramazan aylarının coşkusu tam yaşanamasa da esnaf, kendilerine tahsis edilen geçici konteynerlerde hizmete devam ediyor.

Hurma ve tatlıcılar işlerinin başında

Ramazan ayının vazgeçilmezleri olan hurma ve tatlıcılar ise konteynerde geçmişteki hareketliliği yaşamasa da bu yıl da işlerinin iyi olduğunu söylüyor.

Kadayıfçılar Çarşısı’nda değil ama konterner çarşıda yoğunluk yaşanıyor

Akpınar bölgesinde her Ramazan ayında iftara doğru Kadayıfçılar Çarşısı’nda yaşanan kalabalık şu anlık yaşanmasa da vatandaşlar, her zaman alışveriş yaptıkları esnafı geçici iş yerinde bularak yine tatlılarını alma telaşında.

Esnaf deprem bölgesi Malatya’da tatlılara zam yapmadı

Birçok esnaf, deprem bölgesi Malatya’da bu yıl tatlılara zam yapmadığını ifade ederek tüm esnaftan aynı hassasiyeti beklediklerini vurguladı.

Ramazan pidesi 10 TL

Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan Ramazan pidesi ise bu yıl 10 TL’den satılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)