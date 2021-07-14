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Tava yemeklerinin en lezzetlisi: Kilis tava tarifi..

Tava yemeklerinin en lezzetlisi: Kilis tava tarifi..

MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar başladı. Dün ekrana gelen programda, Kilis tava günün yemeği oldu. Bunun akabinde, "Kilis tava nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı.