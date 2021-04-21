Tavuğun saraylı lezzeti: Piliç Topkapı tarifi

Osmanlı mutfağından asla vazgeçmem diyenler için yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gelen bin bir çeşit lezzetten biri Piliç Topkapı.. İşte lokum kıvamında Piliç Topkapı tarifi sizlerle.

Ekonomik, pratik ve nefis bir tarif olan Piliç Topkapı, Osmanlı saray lezzetleri arasında yer alıyor.

Yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'nın bugünkü menüsünde yer alan piliç topkası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir seyirciler tarafından araştırılıyor.

Bugün ne pişirsem diye düşünenlerin yardımına koşan piliç topkapı tarifi tek başına leziz bir ana yemek olarak sofralarda yerini alıyor.

Peki piliç topkapı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte iç pilavı ve lokum gibi kıvamıyla evde hazırlayabileceğiniz piliç topkapı tarifi..

PİLİÇ TOPKAPI MALZEMELERİ

6 adet derili kemiksiz tavuk budu

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı karabiber

Tuz

İç pilavı için malzemeler:

1 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

1'er çay kaşığı yenibahar, nane ve karabiber

Yeteri kadar tuz





PİLİÇ TOPKAPI NASIL YAPILIR? GELİNİM MUTFAKTA PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ

Öncelikle pilav için pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika dinlendirin. Daha sonra yıkayıp, suyunu iyice süzün.

Zeytinyağını tavaya alıp, dolmalık fıstığı rengi dönene kadar kavurun. Soğan ekleyip pembeleşene dek kavurmaya devam edin.

Pirinç ekleyip, 10 dakika kavurduktan sonra kuş üzümü, yenibahar, nane ve karabiber ilave edip tuzunu ayarlayın.

Bir buçuk su bardağı suyu ekleyin ve önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp dinlenmeye bırakın.

Ayrı bir yerde 1 adet açılmış tavuk budunu derisi dışarıda kalacak şekilde bir kasenin içine yerleştirin. Ortasına pilav koyup, kenarda kalan tavuk parçalarını ortada birleştirin. Ters çevirip fırın tepsisine alın.

Kalan tavuk butlarını da aynı şekilde hazırlayın.

Domates salçasını suda açıp üzerine zeytinyağı ile sıvı yağ ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyip, sosu tavukların üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Afiyet olsun..