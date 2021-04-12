Tavuklu Çökertme Kebabı: Ekonomik ve lezzetli Çökertme Kebabı malzemeleri ve tarifi..

Tavuklu Çökertme Kebabı: Ekonomik ve lezzetli Çökertme Kebabı malzemeleri ve tarifi..

Evde lezzetli, kolay ve ekonomik tavuklu çökertme kebabı Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alıyor. Peki tavuklu çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte tarifi..

Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.

Bugünkü menüde yer alan tavuklu çökertme kebabı tarifi denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Kanal D ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında damaklara hitap eden lezzetli tavuklu çökertme kebabı hem pratik hem de ekonomik bir tarif..

Genellikle Bodrum bölgesinde karşılaştığımız çökertme kebabında genellikle et kullanılır. Ancak tavuklu tarifiyle de oldukça lezzetli..

Tavuklu çökertme kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta çökertme kebabı tarifi..

TAVUKLU ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELERİ

1 buçuk tavuk göğsü

2 büyük patates

Marine için ;

1 yemek kaşığı yoğurt suyu

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

1 diş rendelenmiş sarımsak

Tuz

Yoğurt sos;

1 büyük kase yoğurt

2 diş sarımsak

Salçalı sos ;

2 yemek kaşığı salça

1 diş sarımsak

1 tutam kekik

Çeyrek çay bardağı su

TAVUKLU ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR? ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Tavukları jülyen yani uzun şeritler halinde doğrayalım. Marine malzemelerini çırpalım içine tavukları koyalım. 1 saat dolapta dinlendirelim.

Patatesleri soyalım incecik kibrit çöpü inceliğinde keselim kızgın yağda kızartalım.

Yoğurdu çırpıp içine sarımsakları rendeleyelim.

Salçalı sos için salçayı bir kaşık yağda kavuralım. İçine sarımsak rendeleyelim kekik ekleyelim.

Çok az suyla açalım biraz daha kavurup kapatalım. isterseniz azıcık ketçapta ekleyebilirsiniz.

Tavukları yağ koyduğumuz tavaya alıp pişirelim.

Kızaran patatesleri tabağa alıp üzerine önce yoğurtlu sos ,sonra salçalı sos en üstede tavukları koyalım.

Afiyet olsun..