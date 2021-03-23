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Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcanlı pilav tarifi

Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcanlı pilav tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmacıları tarafından yapılan tavuklu patlıcanlı pilav, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?