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    Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı'nın hayatı ve kariyeri

    Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu olan Taylan Antalyalı giydiği tişörtle gündem oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilmeye başlanan Taylan Antalyalı kimdir? İşte biyografisi...
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 13:18
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    Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı'nın hayatı ve kariyeri

    Galatasaray'da oynadığı futbolla göz dolduran Taylan Antalyalı, A Milli Futbol Takımı hocası Şenol Güneş'in dikkatini çekti.

    A Milli Futbol Takımı'na alınan ve orada sergilediği futbolla beğenilen başarılı oyuncu, dün giydiği bir tişört nedeniyle sosyal medyanın diline düştü.

    Antalyalı, üzerinde LGBT renklerini temsil eden renklerle "Powered by Pride" yazan tişörtünü paylaştı. "Gururla Destekliyorum" anlamına gelen yazı sosyal medyada gündeme oturdu.

    Futbolcu, yaptığı paylaşımla dikkati üzerine çekerken, hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı.

    Peki, Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı'nın hayatı ve kariyeri..

    TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

    Taylan Antalyalı, 8 Ocak 1995 tarihinde Muğla’da dünyaya geldi. Futbola Muğlaspor alt yapısında başlayan Antalyalı, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabiliyor.

    2012 senesinde Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan 1.80 metre boyundaki Antalyalı, 2019-2020 sezonunda Galatasaray’a transfer oldu.

    2020-2021 sezonunda Galatasaray forması ile çıktığı 34 Süper Lig maçında Antalyalı son olarak da Euro 2020’de Türkiye A Milli takımına çağrılmıştır.

    Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı nın hayatı ve kariyeri #1

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