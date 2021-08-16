Taylan Şef, Nusr-Et'e rakip oldu

Başarı merdivenlerini hızla tırmanarak sektörde adından sıklıkla bahsettiren Taylan Şef kurmuş olduğu marka ve sektör hakkında tüm merak edilenleri anlattı.

İnsanlar dışarıdan yemek denince kebap, döner, pide ve lahmacun gibi lezzetlere öncelik vermeye alışmıştı. 2007 yılında baş gösteren steakhouse kültürü pek çok kişi tarafından görmeye başladı. İlk restoranımı Özbekistan'ın başkenti olan Taşkent'te açtım. Bir sene oldu fakat orada Türk markasını çok iyi şekilde yansıtıyoruz. Misafirlerimize lezzetli ikramların yanı sıra inanılmaz görsel şovlar sunuyoruz ve tüm bunların ön plana çıkmamızda katkısı büyük. Taşkent'teki restoranımız merkeze yaklaşık olarak 20 kilometre gibi bir mesafe uzaklıktaydı. Ortaklarımız bize 'Burada iş olur mu?', Acaba kiramızı çıkartabilir miyiz?' şüphesiyle baksa da kalitemize ve lezzetimize güvenerek siz sadece para sayma makinesi alın, para sayın ve et işini bize bırakın dedik.

Türkiye'de çok fazla Steakhouse var. İnsanlar neden sizi tercih etmeli?

Evet Türkiye'de gerçekten de çok fazla Steakhouse sektöründe işletme var fakat bu işletmelerde iş yapan ve kazanan sayısı oldukça az. Artık yatırımcılar iş bilen kişilerle çalışma sağlayarak sponsorluklar eşliğinde mükemmel yerler açıyorlar. Biz de bu bünyeler içerisinde çalışma sağladık. İnsanlar, kaliteyi ve lezzeti uygun fiyatla arıyorsa en doğru adres şüphesiz ki Taylan Şef. Dünyanın bence en büyük sorunu iletişim ve bu sorun çözüldüğünde iş yapmamak imkansız.