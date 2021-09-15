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- Tayland mutfağının en sevileni: Balık köftesi (Tod Mun Pla) tarifi
Tayland mutfağının en sevileni: Balık köftesi (Tod Mun Pla) tarifi
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 21:30
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Tayland usulü Tod Mun Pla yani balık köftesi yapmak için mücadele veriyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise balık köftesi tarifini merak ediyor. Pratik bir lezzet hazırlamak isteyenler, ''Balık köftesi nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Tayland mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Tod Mun Pla bir nevi balık köftesidir. Taylandlılar için oldukça önemli bir yemek olan balık köftesinin, Çin, Japon, Kore mutfaklarında farklı versiyonları bulunuyor.
Peki, balık köftesi nasıl yapılır? Balık köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 15 Eylül MasterChef 2021 balık köftesi tarifi (Tod Mun Pla) ve malzemeleri...
BALIK KÖFTESİ (TOD MUN PLA) MALZEMELERİ
- 200 gram levrek fileto
- 1-2 yemek kaşığı kırmızı köri ezmesi
- 1 adet yumurta (küçük boy), çırpılmış
- 1 yemek kaşığı mısır unu
- 1 adet lime, lime kabuğunun rendesi
- 5 adet yeşil fasulye, uçları kesilmiş, ince doğranmış
- 1-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, kızartmak için
- Japon ekmek kırıntısı (panko), köfteleri kaplamak için
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tatlı kırmızı biber sosu
- 1 tatlı kaşığı balık sosu
- 1 yemek kaşığı yer fıstığı, kavrulmuş, dövülmüş
- 1 yemek kaşığı salatalık, küp doğranmış
BALIK KÖFTESİ (TOD MUN PLA) NASIL YAPILIR?
- Balık filetolarını mutfak havlusu yardımıyla iyice kurulayın.
- Balıkları parçalara ayırın ve rondoya (mutfak robotu) atın.
- Köri ezmesini, çırpılmış yumurtayı, mısır ununu ve lime kabuğu rendesini de üzerine ekleyin.
- Tüm malzemeleri yumuşak bir ezme kıvamına gelinceye dek yaklaşık 5-6 saniye rondodan geçirin.
- İnce doğranmış fasulyeleri hazırladığınız balık ezmesine ilave edin ve iyice karıştırın.
- Karışımı 8 eşit parçaya bölün ve elinizde yuvarlayarak köfte şeklini verin.
- Hazırladığınız köfteleri 5-10 dakika buzdolabında dinlendirin.
- Bir tabağa bir miktar ekmek kırıntısı dökün ve hazırladığınız köfteleri ekmek kırıntısıyla kaplayın.
- Bir miktar ayçiçek yağını wok tavada yaklaşık 180 derecede ısıtın.
- Hazırladığınız köfteleri altın sarısı renk alana dek yaklaşık 5-6 dakika kızartın.
- Kızarmış köfteleri kağıt havlu koyduğunuz bir tabağa alın ve fazla yağını emdirin.
- Son olarak bir kasede balık sosu ve tatlı kırmızı biber sosunu karıştırın.
- Üzerine küp doğranmış salatalıkları ve dövülmüş yer fıstığını ilave edin.
- Tatlı kırmızı biber sos, şeritler halinde kesilmiş salatalık ve lime kesitleri ile servis edin. Afiyet olsun.