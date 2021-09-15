Tayland mutfağının en sevileni: Balık köftesi (Tod Mun Pla) tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan balık köftesi (Tod Mun Pla) tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki balık köftesi nasıl yapılır? İşte Tod Mun Pla tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Tayland usulü Tod Mun Pla yani balık köftesi yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise balık köftesi tarifini merak ediyor. Pratik bir lezzet hazırlamak isteyenler, ''Balık köftesi nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Tayland mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Tod Mun Pla bir nevi balık köftesidir. Taylandlılar için oldukça önemli bir yemek olan balık köftesinin, Çin, Japon, Kore mutfaklarında farklı versiyonları bulunuyor.

Peki, balık köftesi nasıl yapılır? Balık köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 15 Eylül MasterChef 2021 balık köftesi tarifi (Tod Mun Pla) ve malzemeleri...

BALIK KÖFTESİ (TOD MUN PLA) MALZEMELERİ

200 gram levrek fileto

1-2 yemek kaşığı kırmızı köri ezmesi

1 adet yumurta (küçük boy), çırpılmış

1 yemek kaşığı mısır unu

1 adet lime, lime kabuğunun rendesi

5 adet yeşil fasulye, uçları kesilmiş, ince doğranmış

1-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, kızartmak için

Japon ekmek kırıntısı (panko), köfteleri kaplamak için

Sosu için:

2 yemek kaşığı tatlı kırmızı biber sosu

1 tatlı kaşığı balık sosu

1 yemek kaşığı yer fıstığı, kavrulmuş, dövülmüş

1 yemek kaşığı salatalık, küp doğranmış

BALIK KÖFTESİ (TOD MUN PLA) NASIL YAPILIR?