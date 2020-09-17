Dolar
7.5014
-0.0373%
Euro
8.8313
-0.4082%
Altın
1944.94
-0.7263%
Borsa
1107.11
0%
G. Altın
468.852
-0.8805%
Bitcoin
82204.46
-1.4247%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Tayland’da 10 bin ördek görevde

    Ördek ordusunun amacı, pirinç hasadının ardından tarlalardaki zararlıların temizlenmesi…
    • REUTERS
    • 17.09.2020 - 08:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tayland’da 10 bin ördek görevde

    Tayland'da pirinç hasadının tamamlanmasının ardından, yaklaşık 10 bin ördek tarlalara bırakıldı.

    Ördeklerin görevi, ürünlere zarar veren böcek ve otları yemek.

    YÖNTEM SAYESİNDE BÖCEK İLAÇLARI KULLANIMIYOR

    Dünyanın en büyük ikinci pirinç ihracatçısı olarak bilinen Tayland'da, bu yöntem ile tarıma ve doğaya zarar veren böcek ilaçları kullanılmıyor.

    İRAN VE FRANSA’DA DA VAR

    Yöntem Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere İran ve Fransa gibi ülkelerde de kullanılıyor.

    Tayland’da 10 bin ördek görevde İZLE

    Tayland’da 10 bin ördek görevde #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir