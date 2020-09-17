Ördek ordusunun amacı, pirinç hasadının ardından tarlalardaki zararlıların temizlenmesi…

Tayland'da pirinç hasadının tamamlanmasının ardından, yaklaşık 10 bin ördek tarlalara bırakıldı.

Ördeklerin görevi, ürünlere zarar veren böcek ve otları yemek.

YÖNTEM SAYESİNDE BÖCEK İLAÇLARI KULLANIMIYOR

Dünyanın en büyük ikinci pirinç ihracatçısı olarak bilinen Tayland'da, bu yöntem ile tarıma ve doğaya zarar veren böcek ilaçları kullanılmıyor.

İRAN VE FRANSA’DA DA VAR

Yöntem Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere İran ve Fransa gibi ülkelerde de kullanılıyor.

Tayland’da 10 bin ördek görevde İZLE