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- Tayland’da maymunlar havai fişek gösterisinden korktu
Tayland’da maymunlar havai fişek gösterisinden korktu
- DHA
- 10.12.2020 - 10:55
Tayland’ın başkenti Bangkok’un kuzeyindeki Lopburi şehrindeki Budist tapınağında maymunlar, gelenekselleşmiş olan ‘Maymun doğum günü’ festivali sırasında patlatılan havai fişeklerden korktu.
O anlar festivale katılan ziyaretçiler tarafından kayda alındı.
Görüntülerde, havai fişeklerin patlama esnasında maymunlar kaçışmaları görüldü. Bölgede yaşayan Chokchai Panumas, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Buradaki maymunlar normalde saldırgandır. Ama havai fişekler patladığında küçük bebekler gibi oluyorlar.” dedi.
KORONAVİRÜSTEN ETKİLENDİLER
Tayland’da maymunlar turistlerin en ilgi gösterdiği hayvanlar olarak biliniyor.
Düzenlenen festival ise ‘Maymun doğum günü’ festivali olarak biliniyor. Koronavirüs nedeniyle turist sayısında ciddi düşüş yaşanan Tayland’da maymunların gıda bulamaması nedeniyle yiyecek çalmaya başladıkları ve gittikçe agresifleştikleri belirtildi.