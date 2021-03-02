Euro
8.8119
0.24%
Dolar
7.3232
0.37%
Altın
407.56
0.83%
Borsa
1.53
0.15%
Bitcoin
357.528
2.39%
EXEN Coin
16.51
-0.54%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Tayland'da yaralı annesini korumaya çalışan yavru fil

    Asya ülkesinde kaydedilen görüntülerde, yavru fil annesini korumak için çaba harcadı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 13:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tayland'da yaralı annesini korumaya çalışan yavru fil

    Tayland'ın Chanthaburi şehrinde yavru fil, yaralı annesini etraftakilerden korumaya çalıştı.

    Yaralı fili yerde yatarken görenler, yetkililerden yardım istedi.

    Yaban hayatını koruma görevlileri, yaralı hayvanı kurtarmak için olay yerine geldi ancak çaresiz hayvanın yavrusu insanları yaklaştırmadı.

    ANNESİNİ KORUMAK İSTEDİ

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 3 yaşındaki fil, insanlara karşı savunmaya çalıştığı annesinin etrafında koşuşturdu.

    Peerasak Sanan adlı yetkili, "Yavru fil, annesini yalnız bırakmaktan korktu." dedi.

    Tayland'da yaralı annesini korumaya çalışan yavru fil ViDEO

    Tayland da yaralı annesini korumaya çalışan yavru fil #1

    Veterinerlerin tedavi etmeye çalıştığı yaralı filin durumuna hangi olayın yol açtığı bilinmiyor.

    Ekipler, zayıf düşen anne filin tedaviye olumlu yanıt vereceğini umuyor.

    Tayland da yaralı annesini korumaya çalışan yavru fil #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir