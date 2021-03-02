Asya ülkesinde kaydedilen görüntülerde, yavru fil annesini korumak için çaba harcadı.

Tayland'ın Chanthaburi şehrinde yavru fil, yaralı annesini etraftakilerden korumaya çalıştı.

Yaralı fili yerde yatarken görenler, yetkililerden yardım istedi.

Yaban hayatını koruma görevlileri, yaralı hayvanı kurtarmak için olay yerine geldi ancak çaresiz hayvanın yavrusu insanları yaklaştırmadı.

ANNESİNİ KORUMAK İSTEDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 3 yaşındaki fil, insanlara karşı savunmaya çalıştığı annesinin etrafında koşuşturdu.

Peerasak Sanan adlı yetkili, "Yavru fil, annesini yalnız bırakmaktan korktu." dedi.

Tayland'da yaralı annesini korumaya çalışan yavru fil ViDEO

Veterinerlerin tedavi etmeye çalıştığı yaralı filin durumuna hangi olayın yol açtığı bilinmiyor.

Ekipler, zayıf düşen anne filin tedaviye olumlu yanıt vereceğini umuyor.