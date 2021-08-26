Taze mi, bayat mı: Yumurtanızı test edin

Buzdolabınızda günlerdir bekleyen yumurtaların tazeliğinden şüphe ediyorsanız, yemeden önce minik bir deney yapabilirsiniz. İşte yumurtanızın taze mi, bayat mı olduğunu anlama yöntemi...

Yüksek protein değeriyle sofralarımızın vazgeçilmezi olan yumurta, tazelik konusunda oldukça hassas olunması gereken besinlerden.

Üzerinde yazan son kullanma tarihi ise en çok gözden kaçan kısımlardan. Bozulması halinde etrafı saran kötü kokusu da cabası.

Fark etmeden bayat yumurta tüketmenin sağlık açısından zararları da bulunuyor. Peki yumurta taze mi bayat mı nasış anlayacağız? Bu iş aslında sandığınızdan da kolay.

İşte yumurtanın tazeliğini test etmek için birkaç yöntem...

SU İLE YUMURTA TESTİ

Yumurtaların içinde ince hava boşluğu bulunur ve zamanla yumurtanın içine gözenekli kabuğundan daha çok hava girer.

Yumurtanın içine ne kadar çok hava girerse hava boşluğu o kadar genişler ve yumurtanın su yüzeyinde kalmasını sağlar.

Yumurtayı soğuk su dolu bir kâseye ya da geniş bir bardağa koy ve su üstünde kalıp kalmadığına bakın.

Yumurta dibe çökmüşse taze, yüzeye çıkmışsa bayat, suyun orta kısımlarında yüzüyorsa 1 ila 2 hafta arasındasır. Kısaca, yumurta dipten ne kadar çok yukarıda ise bu doğrultuda yumurta o kadar bayattır diyebiliriz.

EN KLASİK İPUCU: KOKU

Koklama testi, bir yumutanın bayat olup olmadığını anlamanın en eski ve güvenli yoludur. Yenilmeyecek duruma gelen bayat yumurtalar çiğ veya haşlanmış olmaları farketmeksizin kötü bir koku yayar.

Denemek için yumurtalardan birini temiz bir kase veya tabağın içine kırın ve koklayın.

Eğer yumurta bozuksa, oldukça keskin ve rahatsız edici bir kükürt kokusu çıkacaktır. Diğer yandan, yumurtada koku yok ise tazedir ve halen tüketilebilir.

SESİNİ DİNLEYİN

Yumurta bayatlamaya başladıkça yumurta sarısı ve beyazı küçülmeye, büzülmeye başlar. Bu olduğunda yumurtadaki hava cebi daha büyük hale gelir ve çalkalama sesi çıkması için daha geniş bir alan ortaya çıkar.

Test için bir yumurtayı kulağınıza yaklaştırın ve sallayın. Eğer ses geliyorsa bu yumurtanın uzun süredir tüketilmemiş olduğunu gösterir. Ancak, yenilebilir olup olmadığı konusunda kesin bir sonuç değildir.

KABUĞU FİKİR VEREBİLİR

Bayat yumurtaların kabuğu çok kolay soyulur ve kalıp halinde çıkar. Taze yumurtaların kabuğu ise kolayca soyulmaz ve yumurta akına yapışıktır.

Bunun nedeni taze yumurtaların daha az asidik ortamda olması nedeniyle iç kabuk zarına yapışma eğilimi göstermesidir.

Bayatlarda ise, zamanla yumurta içindeki hava cebi büyür ve koruyucu katman yıpranmaya başlar. Bu sebeple bayat yumurtaların kabuğu kolayca soyulur.



