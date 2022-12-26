TCDD 100 daimi işçi alımı yapacak! TCDD işçi alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi..

TCDD 100 daimi işçi alımı yapacak! TCDD işçi alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi..

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesinde çalıştırmak üzere 100 daimi işçi alınacağını duyurdu. İşte detaylar..

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Resmi Gazete'de yayınladığı ilan ile 100 kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlanlarımıza başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. İŞKUR'ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak 1'er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şube Müdürlüğü (Oda No:2050) Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır."

Başvurular ne zaman başlayacak?

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler

- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi),

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),

- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı),

- Başvuru Formu. .