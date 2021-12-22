TCDD 182 daimi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TCDD personel alımı başvuru şartları

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, 9 farklı alanda 182 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki TCDD 182 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TCDD daimi personel alımı başvuru şartları...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), 182 personel alımı yapacağını duyurdu.

Alıma ilişkin başvuru kılavuzu da yayınlandı. 9 faklı alanda gerçekleşecek alımlarda adaylardan istenilen belgeler de paylaşıldı.

İmalat İşçiliği, Lokomotif-Motor-Vagon İmal ve Tamircisi, Elektirikçi, Kaynakçı, Elektronik işçisi, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü alanlarında önlisans mezunu alımı gerçekleştirilecek.

TCDD ayrıca, 21 eski hükümlü ve 11 engelli daimi işçi temini de yapacağını bildirdi.

İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, TCDD 182 personel alımı alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki TCDD 182 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru şartları ve istenen belgeler...

2021 TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TCDD bünyesinde görev almak için başvurular, İŞKUR üzerinden 20 - 24 Aralık 2021 tarihleri arasında alınacak.

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Sadece 18-35 yaş arası erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamındadır ve işçilerimiz kol gücüyle çalışmaktadır)

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

GEREKLİ BELGELER

1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

5- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli)

6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

7- Başvuru Formu