TCDD 75 personel alacak! 2022 TCDD işçi alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), bünyesinde 75 istasyon operasyon işçisi istihdam edeceğini duyurdu. Peki TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (TCDD), "İstasyon Operasyon İşçisi Alım İlanı", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, İstanbul'da bulunan iş yerlerine belirsiz süreli işçi olarak 75 istasyon operasyon işçisi alınacak. Alımlar, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, TCDD işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları hakıında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

TCDD 75 İŞÇİ ALIM İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden "İstasyon Operasyon İşçisi Alım İlanı" geldi.

Yayınlanan ilanda "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Sınırlarında Bulunan İşyerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 75 İstasyon Operasyon İşçisi Alınacaktır. İşgücü talebimiz 11.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacaktır." denildi.

İş gücü talebi 17 Ocak 2022'ye kadar İŞKUR'da yayımlanacak. Evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ve sonucunun da aralarında bulunduğu diğer detaylar TCDD'nin internet sitesinden (https://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

BAŞVRU ŞARTLARI

1- Alınacak işçiler, İstanbul il sınırlarında bulunan İstasyon/Gar Şefliği - Gar Müdürlüğü işyerlerimizde çalıştırılacaktır.



2-İlan edilen işgücü talebine erkek adaylar başvuru yapabilecektir.



3-İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.



4 İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.



5- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların evrakları; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evraklarla kontrol edilerek teslim alınacaktır.



İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir

- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,



-TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veyae-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicilkaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.



-Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)



-Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunubelirtilecektir.),



- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve DiğerAdres Belgesi



- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden varsa alınacak Karekodlu SGK Tescil veHizmet Dökümü,



- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),



- TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

-İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular ( aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınavtarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümündeyayımlanacaktır.



- Sınav kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmaküzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alandan da 50 puan üzerinden olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.



Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanlarınortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.