TDPV'nin 3. Ahilik ve Ahi Evran Yarışması'nda başvurular başladı TDPV tarafından Ahi Evran'ın evrensel değerlerin anlaşılmasına yönelik düzenlenen 3. Ahilik ve Ahi Evran yarışmalarına son başvuru tarihi 14 Temmuz 2024 olarak açıklandı.

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Ahilik, esnaf ve sanatkarların işleyişinin ilk adımlarını atan, iş yaşantısında ve toplumda adalet felsefesini günümüze taşıyan bir öğreti.

Kırşehir, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın yaşadığı ve kabrinin bulunduğu şehir olarak bu kültür mirasına sahip çıkıyor.

Her yıl Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, öğrencilere yönelik bir yarışmanın duyurusunu yaptı.

Çalışkan, sosyal medya hesabından "Sevgili Çocuklar… Değerli Gençler… Bu yarışmalarımız tam size göre…" diyerek TDPV'nin 3. Ahilik ve Ahi Evran Yarışması'nda başvuruların başladığına dair mesaj paylaştı.

Öğrencilere yönelik yarışma düzenlendi

Öğrencileri yarışmaya katılmaya çağıran Çalışkan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı olarak Ahiliğin insanlığa sunduğu evrensel değerlerin anlaşılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasında hep birlikte yaşatılmasına katkı sağlamak amacı ile düzenlediğimiz 3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları sizleri bekliyor.

Öğrencilerin yarışmaya katılacakları branşlar

İlkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri resim, masal veya öykü,

lise öğrencileri ise resim veya deneme kategorilerinde yarışmalara başvurabilirler.

Yarışma kategorileri

İlkokul (6-11 yaş): Resim

Ortaokul (10-25 yaş): Resim-masal / öykü

Yise (14-19 yaş): Resim-deneme