Milli yüzücü Nil Şahin, 3 yaşında tedavi amaçlı başladığı yüzmeyi profesyonel şekilde sürdürerek katıldığı yarışmalardan 180 madalya kazandı.

Doğuştan omuriliğinde anomali rahatsızlığı (spina bifida) bulunan 18 yaşındaki Nil Şahin, tedavi amacıyla 3 yaşında yüzmeye başladı.

Yüzmeyi profesyonelce sürdüren ve milli yüzücü olan Şahin, 15 yılda kazandığı şampiyonluk ve madalyalarla başarıdan başarıya koşuyor.

"180 MADALYA KAZANDIM"

Tedavi amaçlı başladığı yüzmede kendisini bir anda yarışlarda bulduğunu anlatan Şahin,"Kendimi bildim bileli yüzüyorum. Haftanın 6 günü 2 saat antreman yapıyorum. 2021 yılında düzenlenmesi beklenen dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarına hazırlanıyorum. İki yarışmada da şampiyon olup bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Bugüne kadar katıldığım yarışmalarda 95'i birincilik olmak üzere 180 madalya kazandım. Bunlara yenilerini eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tedavi amaçlı başladığı yüzmede başarıya koşuyor ViDEO

"ANNEMİN DOĞUM GÜNÜNDE YÜRÜMEYE BAŞLADIM"

Şahin, yüzmenin hayatında çok değerli olduğunu ve hayatını değiştirdiğini belirtti. Hastalığı nedeniyle bir dönem yürüyemediğini söyleyen genç kız, "Yüzme sayesinde annemin doğum gününde yürümeye başladım. Yüzme benim için çok önemli. Yüzme sayesinde arkadaş çevremi de genişlettim. Yüzme pozitif bir insan olmamı sağladı." dedi.