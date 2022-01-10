Tedavüle girdi! İşte yeni 20 TL banknot...

E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru sonrası vatandaşlar yeni 20 TL'nin görüntüsünde değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru sonrası vatandaşlar yeni 20 TL'nin görüntüsünde değişiklik olup olmadığını merak etmeye başladı.

Peki yeni 20 TL'ler nasıl olacak, ne değişiklik yapıldı? İşte yeni 20 TL banknotu...

20 TL DEĞİŞTİ Mİ?

20 TL'lik banknotta sadece imza alanındadeğişklik yaşandı. Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı yerine yeni başkan yardımcısının imzası eklendi.

Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

YENİ 20 TL RESMİ