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    Tedavüle girdi! İşte yeni 5 TL banknot...

    TCMB, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL'lik banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu. Duyuru sonrası yeni 5 TL'nin görüntüsünde değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 11:59
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    Tedavüle girdi! İşte yeni 5 TL banknot...

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL'lik banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

    TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu 28 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Resmi Gazete'de yayınlanan duyuru sonrası vatandaşlar yeni 5 TL'nin görüntüsünde değişiklik olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

    Peki 5 TL  değişti mi, neler değişti? Yeni 5 TL'ler nasıl olacak? İşte yeni 5 TL banknotu...

    5 TL DEĞİŞTİ Mİ?

    5 TL'lik banknotta sadece imza alanında değişklik yaşandı. Eski Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcısı yerine yeni başkan ve başkan yardımcısının imzaları eklendi.

    TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 liralık banknotlardaki imzalar, TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

    Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

    Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

    YENİ 5 TL RESMİ

    Tedavüle girdi! İşte yeni 5 TL banknot... #1


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