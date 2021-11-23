Tegin ne demek, anlamı nedir? Tegin (Tigin) kimlere denir?

Destan dizisiyle İslamiyet öncesi Türk tarihine ışık tutulurken, "tegin" ne demek ve kimlere denir merak konusu oldu.

Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde 8. yüzyılda, Orta Asya'da Çin'de hükümdarlık sürdüren kağanlıkların savaşlarını konu almasıyla izleyicinin merak konusu oldu.

Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Dizide sıklıkla geçen "tegin" kelimesi ne demek ve kimlere denir seyirciler tarafından araştırılıyor.

Peki, tegin veya tigin ne demek, anlamı nedir ve kimlere söylenir? İşte yanıtı...

TEGİN NE DEMEK?

Tegin Eski Türk uluslarında, Hakanın veliahtına verilen unvan olarak bilinir.

Eski Türk tarihinde Tegin unvanını taşıyan kişilere çok rastlanır. Bu kişilerden en çok bilineni ise Kül Tigin'dir. Gazneliler devletinin kurucuları Alp Tigin ve Sebük Tegin de bu unvanı taşıyan isimlerdendir.

Tegin unvanı zamanla Türkiye'de "Tekin" adına evrilmiştir.

BİLİNEN TEGİNLER