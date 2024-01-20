Tek başına direksiyon sallıyor! 'Kafkasların Kraliçesi' tırıyla Artvin’den Kafkas ülkelerine yük taşıyor "Kafkasların Kraliçesi" lakaplı 32 yaşındaki kadın tır sürücüsü Esra Yılmaz, "Erkek mesleği" olarak anılan tır şoförlüğünde kadın olarak çalışmanın püf noktalarını anlattı.

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İHA

Artvin Hopa'lı Esra Yılmaz, sadece erkeklerin tekelindeki bir mesleği başarı ile yapmakta kalmıyor, tırda yaşamı da kendine göre yorumluyor.

Yılmaz, tırının şoför mahallini oyuncaklar, makyaj malzemeleri ve çeşitli aksesuarlarla renklendiriyor.

Artvin’den Kafkas ülkelerine yük taşıyan Yılmaz'a "Kafkasların Kraliçesi" deniyor.

"Kafkasların Kraliçesi" lakaplı 32 yaşındaki kadın tır sürücüsü Yılmaz, aracında hem yaşıyor hem de iş yapıyor.

Bu nedenle, şoför mahalline torpido üzerine dantel işlemesi serip, oyuncaklarla ev görünümü verirken bir yandan da uluslararası yollarda tek başına direksiyon sallıyor.

Yılmaz, tır sürücüsü olmak için gerekli tüm belgelere sahip. Hedefi ise kendisine bir tır alarak daha fazla ülkeye gitmek.

Araba kullanmayı ve gezmeyi seviyor

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Esra Yılmaz’ın en büyük tutkusu araba kullanmak ve gezmek. Yılmaz, bu iki tutkusunu yapıp aynı zamanda para kazanmak için tır şoförlüğü mesleğini seçti.

Eğitim alarak direksiyon başına geçti

Kocaeli’nde özel bir limanda eğitimlerini aldıktan sonra direksiyona geçerek 4 yıldır ülke geneline ve Kafkaslara yük taşımacılığı yapıyor.

Tırı hem evi hem de iş yeri

Molalarda makyaj yapmayı ihmal etmeyen Yılmaz, "Evim ve iş yerim" dediği tırın içinde kitap okuyor, yemek yiyor, geceleri tırın içinde uyuyor.

"En büyük tutkularımı para kazanarak yapıyorum"

"Burası benim evim, iş yerim, yatak odam" diyen Esra Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Tutkunu olduğum iki şeyi birleştirmem gerekiyordu. Biri dünyayı dolaşmak diğeri araba sürmek. Bu ikisini birleştirip hem de para kazanmalıydım. Bundan dolayı tır şoförü oldum. Kocaeli’nde özel bir limanda eğitim aldım. Daha sonra belgelerimi alarak uluslararası yollarda direksiyon sallamaya ve gaza basmaya başladım. 4 yıldır tır kullanıyorum. Bu sayede dünyayı geziyorum, araç kullanıyorum ve para kazanıyorum. Uluslararası yolculuğum ilk Sarp Sınır Kapısından Azerbaycan’a gitmekle başladı. Türkiye’nin bir ucundan başka bir ucuna diyebileceğim kadar şehir gezdim. Hedefim kendime tır almak ve kendi tırımla Asya kıtası ve Avrupa kıtasına tır yolcuğu yapmak istiyorum.

"Alkışlayanlar 'bravo' diyenler ıslık çalanlar var"

Kadın tır şoförü olarak binlerce erkek tır şoförü içinde tır kullanmanın kendisini hiçbir zaman zorlamadığını belirten Yılmaz'ın bu konudaki düşünceleri ise şöyle:

Şu ana kadar hiçbir şekilde sözlü ya da fiziksel tacize uğramadım. Tır şoförleriyle ilgili bir algı var kesinlikle yanlış bir algı. Beni bir kardeş gibi, bir evlat gibi karşılıyorlar. Sokakta ilk karşılaşmalarımda tepkiler çok güzel. Alkışlayanlar 'bravo' diyenler ıslık çalanlar bunlarla ilgili güzel tepkiler alıyorum, bu da beni daha fazla motive ediyor.

"Son yıllarda kadın tır şoförlerinin artması beni mutlu etti"

Son yıllarda kadın tır şoförlerinin artması beni mutlu ediyor. Sektörümüzde kesinlikle kadınlarında olması gerekiyor. Hatta zaman zaman ’Bu mesleği nasıl erkeklere kaptırmışız’ diye kendimi sorguladığım anlar da oluyor. Mesleğimi seviyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)