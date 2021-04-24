Tek başına doyurur: Sakala Çarpan Çorbası

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde kesme çorbası, bacaklı çorba olarak da bilinen bu lezzet, besleyici olmasıyla iftar sofralarınıza şifa katmaya geliyor.

Ramazan’da oruç açmanın en sağlıklı yolu çorba içmektir. Özellikle taneli ve doyucu çorbalar, fazla yemenizi engellediği için iftar sonrasında hazımsızlık yaşamanıza engel olur. Vitamini bol, iştah açıcılığıyla mutfağımızın vazgeçilmez çorbalarından biri olan sakala çarpan çorbasını bu akşam sofralarınıza konuk ediyoruz. Yeşil mercimeğin kendine has lezzetinin ev kesmesi erişte ile uyumu sizi küçüklüğünüze götürecek. İşte, hazırlaması kolay bağışıklık güçlendiren o çorba;

Sakala Çarpan Çorbası Tarifi VİDEO

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

- 1 adet soğan

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 1 su bardağı yeşil mercimek

- 1 su bardağı erişte

- 3 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 2 litre tavuk suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- ½ tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı

Tereyağını derin bir tencereye alın ve minik küpler halinde doğradığınız ilave edip sotelemeye başlayın. Soğanlar sotelendikten sonra domates salçası ve biber salçasını da ekleyip kavurun.

Ardından yeşil mercimekleri tencereye alıp tavuk suyunu ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberi de ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin.

Yeşil mercimekler pişmeye yakın erişteyi tencereye alın ve kapağını kapatın. Bütün malzemelerin yumuşadığından emin olduktan sonra ocaktan alıp sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...