Koronavirüs aşısını olmayan vatandaşlar için belirlenen alanlarda PCR testi zorunluluğu bugün itibariyle başladı. Peki tek doz aşı olanlar ne yapacak? Tek doz aşı olanlara PCR testi zorunlu mu?

Salgına karşı mücadele kapsamında ülke genelinde aşı olmayanlara karşı uygulanacak olan PCR testi zorunluluğu başladı.

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgede,toplu olarak bulunulan konser, sinema, tiyatro, toplu taşıma, okullar ve iş yerleri gibi alanlarda aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi isteneceğini belirtti.

Bu noktada tek doz aşı olan vatandaşların durumu da merak konusu oldu. Henüz ikinci doz aşısını olmayanlar, "tek doz aşı olanlardan da PCR testi istenecek mi?" merak ediyor.

Peki tek doz aşı olanlara PCR testi zorunlu mu? İşte detaylar...

TEK DOZ AŞI OLANLARA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

6 Eylül Pazartesi itibariyle aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

Bu kapsamda, tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerin de PCR testi yaptırması zorunlu olacak.