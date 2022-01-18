Tek kuruş ödemek yok! 'İnternetim yavaş' diyenler bu haktan faydalanabiliyor

Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre artık tarifede belirtilen internet hızı sağlanmazsa, tüketiciye cezasız fesih hakkı veriliyor.

İnternetsiz ev kalmadığını neredeyse söyleyebiliriz.

Ancak internetin hızı da var olması kadar önemli bir kriter. Özellikle de uzaktan eğitim ve çalışma hayatı yürütenler için...

İnternetin yavaş olması problemi her gün binlerce insan tarafından şikayet edilen konular arasında.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde yaptığı düzenlemeler ile bu duruma el attı.

“Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığıyla yayımlanan düzenleme hakkında Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bir açıklama paylaştı.

ONAYLAR AYRI AYRI ALINACAK

Abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, onaylar ayrı ayrı alınacak. Böylece talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek.

Artık verilen tüm onaylar çevirim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrimiçi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek.

YÜKSEK FATURA MAĞDURİYETİNE SON

Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak. Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek.

BELGELERİN FOTOKOPİSİ ALINMAYACAK

Çipli kimlik kartı veya çipli pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

TAAHHÜTNAME SÜRESİ EN FAZLA 24 AY

Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak.

SÖZLEŞMEYİ CEZASIZ FESİH HAKKI

Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, ceza ödenmeden sözleşme feshedilebilecek.

HER PAKETİN TEK İSMİ OLACAK

Vatandaşlar, düzenlemeyle birlikte e-Devlet üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırabilecek.

Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak.

FATURA VE KULLANIM DETAYLARI

Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak.

Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek.